بالفيديو.. دنيا عبد العزيز: عمري ما هكون سعيدة في حياتي لهذا السبب

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. دنيا عبد العزيز: عمري ما هكون سعيدة في حياتي لهذا السببوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، أن وفاة والدتها هو أكثر ما أثر فيها، وأنه لم يعد هناك فرحة بعد وفاتها، وهو ما لن يجعلها تشعر بالسعادة في حياتها.

وأضافت “دنيا” خلال لقائها في برنامج “الستات” المذاع عبر قناة النهار، أنها تشعر بالوجع تجاه أي شيء يسبب السعادة، لأن والدتها لا تشاركها فيه، مؤكدة أن قصة حبها لوالدتها الراحلة لن تنتهي، موضحة أن أي أغنية رومانسية تسمعها تذكرها بوالدتها وليس بزوجها.

وعن خطتها فيما يخص الإنجاب؛ أشارت دنيا عبد العزيز إلى أنها قررت تأجيل تلك الفكرة، لأنها لا تتخيل أن تنجب طفلًا لا تحمله والدتها، مؤكدة أنها لم تشعر بالاستقرار سوى بعد زواجها، مشيدة بزوجها لتفهمه مدى ارتباطها بوالدتها، ولاحتواءه لها إذا انهارت فجأة.

يُذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، توفيت في أبريل 2020، بعد معاناتها من مرض السرطان، واحتفلت “دنيا” بزواجها في مايو الماضي في مدينة نويبع.