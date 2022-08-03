انتشار صور عائلية خاصة للفنانة اصالة وتعليق مثير للجدل لأبنتها شام لهذا السبب

انت الان تتابع خبرانتشار صور عائلية خاصة للفنانة اصالة وتعليق مثير للجدل لأبنتها شام لهذا السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفرغت الفنانة السورية أصالة نصري لإجازتها الصيفية؛ إذ وثقت الصور مدى السعادة التي تغمرها برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وابنيها من زوجها الأول المنتج أيمن الذهبي، وهما شام وخالد، وتوأمها آدم وعلي من زوجها الثاني المخرج طارق العريان.

وتساءل أحدهم (الي فارق) أي الذي فارق أصالة هو الخسران، أو كما يُقال (بالنّاقص منّو)، ولم يُفهم إن كانت تقصد الزوج السابق لأصالة، المخرج طارق العريان، الذي ينشغل حاليًا مع حبيبته الجديدة عارضة الأزياء الشابة نيكول سعفان. وعلق أحد المتابعين: ”اللي مفارقكم هو الخسران“، و“ شكرا للصور للي تعطينا حياة الله يحفظكم ويسعدكم ربي يدوم هاللمه الحلوووووة دايمًا“، و“يا كايدينهم“، و“شو يعني الي فارق؟“، و“الي فارق اسم أغنية؟“، و“عادي يعني ماكنش فارق“.

فيما أكد متابعون آخرون أن ”الي فارق“ جملة من أغاني ألبوم أصالة الجديد الذي طرحته أخيرًا بعنوان ”شايفة فيك“، حيث أشادوا بأسماء الأغاني وكلماتها، مشيرين إلى أنه ليس غريبًا على أصالة إصدار ألبومات ناجحة. كما نشر خالد الذهبي مجموعة صور مع شقيقته شام وشقيقيه التوأم آدم وعلي، ونشروا عدة فيديوهات من اجتماعهم على العشاء وكذلك من حضورهم لإحدى الحفلات الشاطئية.

وظهرت شام بصورة مع أصالة وشقيقها الصغير وفائق حسن، وأحد الأشخاص لم يتم تحديد هويته، خلال تواجدهم على الشاطئ. يأتي ذلك بعد أن قدم فائق حسن قبل أيام قليلة الدعم لزوجته أصالة، حيث نشر مقطعا من أغنيتها الجديدة ”بالسلامة“، معبرا عن إعجابه بكلمات هذه الأغنية التي وصفها بـ“الفخمة والرائعة“.

واعتبر زوج أصالة أن الأخيرة أبدعت كالعادة في أدائها وخيارها لأعمالها الفنية، معلقا بالقول: ”أغنية فخمة عذبة وصوتك فيها ماخذ كل أبعاد المشاعر وواصل للذروة بدون تكلف جوزتي“. من جهتها، أعادت أصالة نشر تغريدة زوجها؛ وحرصت على الرد على كلماته بطريقة رومانسية عبرت من خلالها عن حبها والسعادة التي تعيشها منذ ارتباطهما، واصفة إياه بالرجل النبيل والراقي.

وأضافت: ”كل اللي مر بحياتي بكفه ومعك بكفه تانيه يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي .. كل المشاعر المُستحيله اللي تمنيتها وكنت على يقين إنها مجرد أمنيات معك صارت وتحققت بأبهى صورة. وختمت كلماتها معبرة عن الحب الكبير الذي يختلج قلبها، إذ علقت قائلة: ”يا جوزي يا روحي يا أبي وسيدي ودنيتي لأبعد من حدود السّما بحبك“.