انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رانيا فريد شوقي توضح من الفنان الذي يمكنه تجسيد شخصية والدها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، كتب أكثر من سيناريو لأعمال كان ينوي الاشتراك في بطولتها مع محمود عبد العزيز وأحمد زكي ومحمد هنيدي، ولكن لم يمهله القدر.

وأضافت “رانيا” خلال لقائها في برنامج “مصر جديدة” المُذاع عبر قناة ETC، أن والدها كان يتمنى تصوير فيلمًا في الكعبة، تدور أحداثه حول قصة حقيقية لفتاة تُصاب بالسرطان، ويحاول والدها الثري علاجها بعد أن أخبره الأطباء أنه لا أمل من شفائها، ولكنها تُشفى في رحلة عمرة قاموا بها معًا.

وعن سؤالها عن الفنان الذي يستطيع تجسيد شخصية الفنان الراحل فريد شوقي في مسلسل؛ قالت “رانيا” أنها لا ترى أن هناك من يمكنه تجسيد شخصية والدها، وهو ما جعلها ترفض فكرة تقديم مسلسل عن سيرته الذاتية.