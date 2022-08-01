انت الان تتابع خبر بالصور.. من هي مايا زكريا؟.. مجندة إسرائيلية ظهرت في أحضان محمد رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول الفنان محمد رمضان في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بسبب صورة التي انتشرت وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تدعي مايا زكريا، وانتقده المتابعين والجماهير بشدة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان في أحضان مجندة إسرائيلية باليونان

وظهر محمد رمضان في صورتين مع فتاة إسرائيلية وهي من أبرز الأشياء التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيهم وهو يحتضن الفتاة الإسرائيلية التي ارتدت مايوة على البحر، وأخرى لهما من داخل حفل غنائي كبير في اليونان، ونشرة خبيرة في الشئون الاسرائيلية سارة شريف الصور الخاصة برمضان وهو يحتضن الفتاة الإسرائيلية التي تدعي مايا زكريا.

من هي مايا زكريا؟

وتساءل عدد كبير من متابعي الفنان محمد رمضان عن حقيقة الهوية الخاصة بالفتاة الإسرائيلية التي تصور معها في حفل باليونان، ومنهم من أكد أنها من أبناء عرب 48، واخرون أكدوا أنها فتاة يهودية، ولكن خبيرة الشئون الإسرائيلية سارة شريف كشفت عن هوية مايا.

وقالت خبيرة الشئون الإسرائيلية على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الفتاة التي ظهرت في أحضان الفنان المصري هي فتاة إسرائيلية يهودية من بيت شميس، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي، وليس من المؤكد أن رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها.