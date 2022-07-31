الرياض - محمد الاطلسي - حقق عدد من الفنانين العرب نجاحات كبيرة، جعلتهم رقماً صعباً في الساحة الفنية، وساهم نجاحهم وشهرتهم بتصدر قائمة أكثر الفنانين ثراءاً في العالم العربي بثروات تقدر بالملايين، فمنهم من جمع ثروته على إمتداد مسيرته الفنية، ومنهم من جمعها بفترة زمنية قصيرة.

وسنذكر في هذا المقال قائمة بأغنى 10 فنانين عرب وأكثر الفنانين فقرا في الوطن العربي.

I I الأخبار الأكثر تصفحا الآن:-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذا كنت تعاني من الحموضة وحرقة المعدة .. عليك بهذا العلاجات الطبيعية

أغنى 10 فنانين في الوطن العربي وأشدهم فقراً .. تعرف عليهم بالأسماء !

أشهر النجوم في الزمن الجميل .. غدر به الزمان فباع اللبن والخبز لإطعام أبنائه .. وعند وفاته جنازتة لم تحصل لفنان قبله!

لمنع تساقط الشعر .. تناول هذه الأطعمة تعطيك نتائج مذهلة

كنز فعال للأزواج قبل الجماع بوقت قصير .. استخدام " القرنفل" بهذه الطريقة يجعله منشط أقوي يفوق الفياجرا ويجعلك لا تستغني عنه للأبد ! .. ( للكبار فقط )

المصانع الصينية من الداخل لتعرف كيف يتم تصنيع البضائع التي تشتريها ؟ .. "صور لم تراها من قبل"

بعد ثلاث سنوات .. علماء يعيدون ابتكار عطر عمره 3200 عام

قبل الدخول الى غرفة النوم بدقائق .. ادهن عضوك الذكري "بزيت القرنفل" وسترى النتيجة التي ستجعلك بقوة 100 حصان عند الجماع

" تحذير للمتزوجين" .. ممارسة العلاقة الزوجية في هذا التوقيت بالتحديد خطر كارثي يقرب أجلك .. .. تجنبه فوراً

دهان "الفازلين" .. لن تتركه بعد اليوم فوائدة السحرية ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة النوم.. النتيجة ستذهلك!

زواج يعد الاغرب في العالم .. العريس يتزوج الام وابنتها في نفس الوقت والمفاجأة من هي التي تنام معه في ليلة الدخلة

فضيحة كبرى .. نجمة مسلسل باب الحارة أكتشف عريسها ليلة الدخلة أنها ليست عذراء.. وعاقبها بطريقة لا تخطر على بال !

سعودي طلق زوجته بعدما اكتشف حقيقة ما فعلته مع صديقيه وهو نائم .. ما فعلته يشيب له شعر الرأس !

كنز للأزواج قبل المعاشرة بوقت قصير .. استخدام " القرنفل" بهذه الطريقة يجعله منشط أقوي من الفياجرا ويجعلك بقوة الحصان! .. ( للمتزوجين فقط )

بشارة للأزواج .. اليكم أفضل طريقة لممارسة العلاقة الحميمية بعد الإنجاب .. جربها ولن تشعر بالفرق!

اوراقها كنز رباني .. هذه الشجرة تساعد في علاج مشاكل الهضم وتخفض مستويات السكر في الدم وتستخدم لعلاج نقص الحديد والكالسيوم .. (تعرف عليها)

مراهقة شديدة الجمال تعاشر أسد لمُدة أسبوع وعندما حققت مبتغاهـا ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة غريبة لم يتوقعها احد !

عروس إماراتية تعلنها و بدون خجل .. لن يشبع رغبتي على السرير الا رجل من أبناء هذه الدولة العربية!

الفنانة شادية بعد ارغامها على الزواج فضحت دون خجل ماحدث لها في ليلة دخلتها فقام والدها بتطليقها بعد ساعات فقط !

هذا الفيتامين يعزز قدرة الذاكرة ويساعد الإنسان على حفظ وتذكر المعلومات بقوة ! .. ( وداعآ للنسيان )

مشهورة سعودية تضع شرط واحد فقط لزواجها بدون ذرة خجل.. .. مهري أن يتعهد زوجي بان يفعل هذا الأمر معي كل ليلة !

اعترافات بدون خجل لنجمة مسلسل انت اطرق بابي : مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل هذا الفلم

أسرار الفيلم الوحيد الذي يتألم بسببه عادل إمام حتى اليوم .. ويتمنى حذفه من تاريخه الفني !

فضيحة ليلة الدخلة .. نجمة مسلسل باب الحارة أكتشف عريسها أنها ليست عذراء.. وعاقبها بطريقة لا تخطر على بال !

للمتزوجين فقط .. فوائد زيت الزيتون اقوى من الفياجرا للقضيب وزيادة القدرة الجنسية لكلا الطرفين .. "إليكم الطريقة الجبارة"

لن تصدق السبب الغريب وراء مقاطعة نور الشريف للفنانة نادية الجندي طيلة حياته وحتى مماته .. (أخيراً يتم الكشف عن السر )

عادات قبيلة تعد الأغرب في العالم .. " عريانيين بدون ثياب " كما خلقهم الله و ما يفعلونه رجالها ونسائها بالفتيات المراهقات عـنّد البلوغ لا يتخيلهُ عقـل !

للرجال نعمة من رب السماء .. عشبة بسيطة متوفرة بكثرة تزيد كمية السائل المنوي وتنشط افراز هرمون الخصوبة .. (طريقة استخدامها )

حبة قبل النوم بوقت قصير .. تخلصك من اللكرش الكبير و بدون ريجيم في يوم واحد وتخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة.. تعرف عليها!

فتاة جميلة اعترفت و بدون خجل .. زوجي المتدين يفعل معي اشياء صادمة لايتوقعها احد في غرفة النوم !

مشروب طبيعي أصفر اللون لكنه سلاح فتاك للقضاء على الكرش نهائيا ومنع تراكم الكوليسترول وينهي معاناة التهاب المفاصل! .. (معجزة يبحث عنها الجميع )

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

1- عادل إمام

تقدر ثروة الفنان عادل إمام والتي جمعها من التمثيل بـ 100 مليون دولار، ويعتبر الزعيم عادل إمام أشهر ممثل في مصر والوطن العربي، وحصد عدة جوائز عالمية، فقد شارك الزعيم في أكثر من 114 فيلم و 10 مسرحيات.

2 – صابر الرباعي

تقدر ثروة أمير الطرب العربي صابر الرباعي بحوالي 76 مليون دولار، ونفذ عدداً من المشاريع الإنسانية، جعلته سفيراً للنوايا الحسنة في بلاد المغرب العربي سنة 2015، بإختيار من اليونيسيف.

3 – هيفاء وهبي

برغم مسيرتها الفنية القصيرة، تمتلك الفنانة هيفاء وهبي ثروة تقدر بـ 57 مليون دولار، حيث قدمت 6 ألبومات ودور البطولة في 3 أفلام و 3 مسلسلات.

4 – أحلام

تعتبر الفنانة أحلام الإماراتية من أغنى الفنانات في الخليج، وتحتل المرتبة الرابعة عربياً بثروة قيمتها 50 مليون دولار، حيث تمتلك أحلام 49% من أسهم شركات الطيران في الخليج، ومجوهرات وفلل وقصور فخمة وطائرة خاصة.

5 – عمرو دياب

تقدر ثروة الفنان عمرو دياب بـ45 مليون دولار، بزيادة 3 ملايين عن العام 2019، وبدأ عمرو دياب مشواره الفني عام 1983، ويمتلك 50 ألبوم، وتم ترجمة أغانية لأكثر من 20 لغة حول العالم، محققاً مبيعات هائلة.

6 – إليسا

بلغت ثروة الفنانة اليسا 41 مليون دولار، اذ تعتبر واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً في الشرق الأوسط، حيث باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية.

7 – نانسي عجرم

تقدر ثروة الفنانة نانسي عجرم 38 مليون دولار، والتي جمعتها خلال مسيرتها الفنية في الغناء، حيث حققت البوماتها نجاحاً كبيراً جعلتها رقم صعب في عالم الفن.

8 – السيدة فيروز

تبلغ ثروة السيدة فيروز 36 مليون دولار، والتي بدأت الغناء عام 1940، وتمتلك 800 أغنية حتى اليوم.

9 – نجوى كرم

تقدر ثروة شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم 34 مليون دولار، أطلقت أول ألبوم لها في عام 1989، وتعتبر من أكثر الفنانات جماهيرية في الوطن العربي.

10 – هاني شاكر

تبلغ ثروة أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر 32 مليون دولار، والتي جمعها خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عاماً ، مع حوالي 600 أغنية.

رغم زخم مسيرتهم الفنية والشهرة الواسعة التي حصدوها، عانى الكثير من الفنانين الكبار من الفقر والحرمان، خاصة بعد أفول نجمهم وإعتزالهم، فمنهم من عاش آخر أيامه على المساعدات، ومنهم من باع كل ما يملك ليؤمن ثمن علاجه، وسنذكر في هذا المقال مجموعة من الفنانين الذين انتهت حياتهم بالفقر المدقع.

يونس شلبي -

يعتبر الفنان الراحل يونس شلبي من أعمدة الفن في مصر ، حيث قدم ادواراً رسخت في ذاكرة المشاهد العربي والتي تزيد عن 90 عملاً، ورغم ذلك توفي عام 2007 بعد صراع طويل مع المرض، وبسبب الفقر الذي كان يعاني منه هو وأسرته، أضطرت زوجته لمطالبة الحكومة بالتكفل بعلاجه بعدما باعت الأسرة كل أملاكها لتسديد نفقة العلاج.

- إسماعيل يس

عاش الفنان اسماعيل يس بفقر مدقع، وأغرقته الديون حتى اضطر لبيع عمارة كان يملكها لسداد قروضه، وتوفي "أبو ضحكة جنان" إثر أزمة قلبية عام 1972.

- تحية كاريوكا

رغم الشهرة الساطعة التي تمتعت بها الفنانة تحية كاريوكا، لكنها عانت من فقر مدقع بعد أفول نجمها، حيث اضطر الفنانين سمير صبري وفاتن حمامة للإنفاق عليها، وشراء شقة لها، وذلك بعدما انتقلت للعيش في منزل سيدة لا تعرفها لعدم إمتلاكها أموال وسكن، حتى توفيت الفنانة تحية كاريوكا عن عمر ناهز الثمانين عام 1999.

- رياض القصبجي

رغم حياة الشهرة التي عاشها الفنان رياض القصبجي في اوج عطاءه الفني، لكن انتهت حياته بالفقر، فلم تجد عائلته المال لتأمين نفقات علاجه وجنازته ودفنه لولا تدخل أحد المنتجين..

- فاطمة رشدي

عاشت الفنانة فاطمة رشدي أواخر أيامها في أحد الفنادق الشعبية في القاهرة، حتى تدخل الفنان فريد شوقي لدى المسؤولين للتكفل بعلاجها وتوفير مسكن لها، حيث لم تكن تمتلك ثمن علاجها، وتوفيت الممثلة المصرية سنة 1996 عن عمر ناهز 87 سنة.

اقرأ أيضاَ :