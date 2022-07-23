83 مليون جنيه ايرادات فيلم ”كيرة والجن” بعد 23 يوم من عرضة...



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 03:28 مساءً - وصلت إيرادات فيلم "كيرة والجن" إلى 83 مليون جنيه بعد 23 يوم عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 2 مليون و561 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حققه الفيلم منذ طرحه فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.