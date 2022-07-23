بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف سر مرضها وغيابها عن الشاشة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 03:28 مساءً - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل مرضها وسفرها إلى العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية بعد غدًا الإثنين، بالإضافة لتعرض صديقتها للخيانة الزوجية من مقربين لها.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، في فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :"أنا بقالى شهر تعبانة، واليوم أشعر بالتعب أكثر من أي يوم، وخاصة من الناحية النفسية، وسأجري عملية جراحية بعد يومين من الآن".

وأشارت "وهبة" إلى أنها تقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن، مضيفة :"تعبت نفسيًا أكثر من التعب الجسدي، بسبب واقعة تعرضت لها صاحبة عمرى.. اللي جوزها طلقها وتجوز صاحبتها.. بعد طلق صاحبتها من زوجها"، متعجبة من أن هذا الرجل كان صديقًا مقربًا لطليق زوجته الجديدة.

وتابعت:"صاحبتي اسمها داليا، اخص عليكي يا داليا يا لصة يا خطافة الرجالة.. داليا نكرة، وصاحبتي أحسنت لداليا، وساهمت في زواجها الأول.. ولكن داليا دخلت بيوت الناس وسرقت زوجها"، معقبة على تعليقات المتابعين :" مش داليا البحيري يا جماعة".

وذكرت أن :"السرقة لا تتوقف على الخواتم والفلوس، ومفيش راجل بيتسرق إلا لو كان رخيص ومن غير قيمة وبيتاخد بسهولة، وداليا دي رخيصة وراحت للراجل الرخيص اللي خدها من جوزها اللى هو صاحبه".

وأضافت أن :"ما يحدث نصب واحتيال تحت إطار الزواج.. بيزنس.. وبقول لصاحبتي أوعي تزعلي ، وبقول لأي واحدة متحكيش أسرار بيتك لصاحبتك".

وفي رسالتها لجمهورها :"ادعولى وحشتوني البرنامج وحشني ومصر وحشتني، وعارفة إن ربنا هيكرمني، وإن كل حاجة خير.. وبعد العملية هرجع للساحل والمياه والهدوء.. استمتعوا بالطبيعة وخلوا بالكم من بيوتكم عشان اللصوص كتروا أوي".