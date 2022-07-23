تعرف على الأفلام و المسلسلات التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - يحتفل المصريون اليوم بالذكري الـ 70 لثورة 23 يوليو ، و التي أطلق شرارتها الضباط الأحرار عام 1952 ، وخلفهم الملايين من المصريين ، وعبرت السينما المصرية والدراما المصرية عن نتائجها و ايجابيتها لتظل هي الارشيف للاحداث الكبري ، ووثقت السينما المصرية و الدراما المصرية هذا الحدث التاريخي و اهتمت بتناول أحداث الثورة عبر العديد من الافلام و المسلسلات ، " بوابة اخبار اليوم " تستعرض لكم أبرز الاعمال السينمائية و الدرامية التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو .

فيلم " في بيتنا رجل "

ومن أشهر الأفلام التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو، فيلم "في بيتنا رجل" الذي تم عرضة عام 1961، ليظهر كفاح المصريين ضد الإحتلال الإنجليزي.

وسرد خلال أحداثه قصة شاب يدعى إبراهيم حمدي قام باغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار، ويتمكن من الهروب بعد إلقاء القبض عليه ويلجأ إلى منزل زميله الجامعي "محي" الذي ليس له نشاط سياسي، وتقبل اﻷسرة بعد تردد إيوائه، ويعرف "عبدالحميد" ابن عم "سامية" الذي يود الزواج منها في نفس الوقت بوجود "إبراهيم"، فيستغل الموقف للتعجيل بعقد قرانه على سامية التي ترفضه وتستمر الاحداث.

الفيلم من بطولة "عمر الشريف، رشدي أباظة، زهرة العلا، زبيدة ثروت وحسن يوسف"، وكتب القصة والسيناريو والحوار إحسان عبد القدوس ويوسف عيسي وإخراج هنري بركات، والذي ساهم في كتابة السيناريو والحوار أيضا.

فيلم "رد قلبي"

يعد فيلم "رد قلبي" الذي عرض عام 1957، واحد من أشهر الأفلام السينمائية التي تناولت ثورة 23 يوليو وشكل الحياة في مصر ما قبل الثورة.

ورصد الفيلم قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى "علي" أحب أميرة من الأغنياء تُدعى إنجي ولكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية التي سادت بذلك الوقت، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة، حتى تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بحبهما، فيقوم بطرد والد علي، وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع إنجي عن العلاقة وتُخطب لغيره، وتنقلب حياة علي رأسًا على عقب، وتتعقد حياته هو وإنجي حيث إنه شعر أن إنجي قد خانته، وينتهي الفيلم بقيام ثورة 23 يوليو.

الفيلم من بطولة "شكري سرحان، مريم فخر الدين، أحمد مظهر، حسين رياض، صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة"، ومن تأليف يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار.

فيلم " شروق وغروب "

وفيلم "شروق وغروب" الذي يرمز اسمه لغروب العهد الملكي ومجيء الشروق على يد الثورة والتخلص من عصر الباشوات، كما قدم استغلال رموز العهد الملكي لنفوذهم على مكاسبهم الخاصة والتخلص من أعدائهم في حين يقدم المبادئ والأخلاق التي يتمتع بها أعضاء التنظيم الثوري.

وهناك أيضا من النجوم عمر الشريف وفاتن حمامة ومريم فخر الدين وكمال الشناوي وسعاد حسني وصلاح ذو الفقار وغيرهم من النجوم الذين أضاءوا في سماء الثورة ومازالت أعمالهم المتميزة الرائعة خالدة في ذاكرة السينما المصرية وتاريخها العريق وفي أعماق القلوب ومحبي الوطن.

فيلم " القاهرة 30 "

عرض الفيلم السينمائي "القاهرة 30" عام 1966، وكشفت أحداث الفيلم عن حجم الفساد الذي كانت تعيش فيه مصر أيام الملك وحاشيته من خلال قصة شاب يدعى محجوب عبد الدايم فقير وافد من الصعيد ويعيش حياة مزرية في القاهرة التي يتعرف فيها على ابن قريته "سالم اﻹخشيدي" ويطلب منه أن يساعده في الحصول على وظيفة، فلا يعرض عليه فقط وظيفة جيدة في الوزارة التي يعمل فيها سالم بل يعرض عليه كذلك أن يتزوج من "إحسان"عشيقة قاسم بك، على أن يستمر "قاسم بك" في زيارتها مرة واحدة كل أسبوع بمعرفة زوجها مقابل الوظيفة.

الفيلم من بطولة "سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد، توفيق الدقن وأحمد توفيق"، ومن تأليف نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار صلاح أبو سيف، على الزرقاني، لطفي الخولي وإخراج صلاح أبو سيف.

وهناك ايضًا عدد كبير من الأفلام التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو المجيدة منها فيلم "الأيدي الناعمة" إلا أنه لعب دور قائد المجموعة الفدائية في فيلم "جميلة بوحريد".

فيلم أيام السادات

تناول فيلم "أيام السادات" قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعرض الفيلم كيف قامت الثورة، ومشاركة الرئيس الراحل مع عدد من الضباط فيها، الفيلم بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، مخلص بحيرى، يوسف فوزى، سيد عبدالكريم، ومن تأليف أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.

فيلم الباب المفتوح

فيلم "الباب المفتوح" هو صاحب العلامة القوية والمهمة فى تاريخ السينما المصرية، وهو عن قصة للأديبة لطيفة الزيات، ومن إخراج هنرى بركات، وبطولة فاتن حمامة، وصالح سليم، ومحمود مرسى.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من الأسرة المتوسطة، تحاول أن تثور وتشارك فى المظاهرات، لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة، حتى تقع فى حب ابن خالتها، لكن سرعان ما تكتشف أنه لا يختلف عن أبيها كثيرًا، فتتركه وتفقد ثقتها في المجتمع، وتقابل فيما بعد صديق أخيها الثوري والمنفتح فتُعجَب به، وتبدأ رحلتها من أجل إيجاد ذاتها بعيدًا عن أفكار المجتمع المناقضة لما تؤمن به، وشمل الفيلم بعض الأحداث التى سبقت الثورة مثل حريق القاهرة.

لم تتناول الدراما المصرية ثورة 23 يوليو بشكل كاف، ولكنها استعرضت أحداث تلك الثورة سريعا من خلال بعض الأعمال على عكس السينما التى قدمت أفلاما تطرقت فيها للثورة كأحداث أساسية.

مسلسل سوق العصر

وتطرق الكاتب مدحت العدل لثورة يوليو من خلال تأثيرها على المجتمع المصرى بالاستناد لوقائع تاريخية حقيقية مثبته من خلال مسلسل «حارة اليهود» الذى صور أنشطة سكانها بمن فيهم اليهود عقب ثورة يوليو 1952.

كما ناقش العمل الأوضاع السياسية فى المجتمع وتأثيرها على المصريين من خلال المسلسل الذى تدور أحداثه بدايةً من عام 1948 أثناء حرب فلسطين وتستمر حتى العدوان الثلاثى، وكيف كان شكل الحياة فى حارة اليهود وسكانها وقتئذ والأنشطة التى كانوا يمارسونها، وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد، وإنعكاس ذلك على حياتهم اليومية.

والمسلسل بطولة منة شلبى، وإياد نصار، وريهام عبدالغفور وأحمد حاتم، ورانيا منصور ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل " حارة اليهود "

ومن ضمن الأعمال التى تطرقت للثورة أيضا مسلسل «صديق العمر» الذى يعتبر سيرة ذاتية عن علاقة الرئيس جمال عبد الناصر بصديق عمره المشير عبد الحكيم عامر وتطرق للثورة وأحداثها وأسبابها ودارت أحداثه حول العلاقة التاريخية بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقائد القوات المسلحة المصرية المشير عبد الحكيم عامر فى الفترة ما بين 1960 وحتى 1967، منذ الوحدة بين مصر وسوريا وحتى النكسة، مرورا بأحداث فترة الستينيات.

مسلسل " صديق العمر "

و«صديق العمر» شارك فى بطولته جمال سليمان وباسم سمرة وصبرى فواز ودرة ونهال عنبر، والمسلسل قصة ممدوح الليثى وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.