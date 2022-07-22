انت الان تتابع خبر.في نهائي المسابقة..من هن ملكات جمال موسكو 2022؟؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت في المسابقة 25 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و 32 سنة، وقد أقيمت في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول".

وبحسب التقاليد، ستتاح للفائزة فرصة تمثيل العاصمة في "ملكة جمال موسكو - 2022" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في سوتشي الروسية.

توجت آنا يانكوفا بلقب "ملكة جمال موسكو 2022"، وتم الإعلان عن الفائزة خلال التصفيات النهائية الـ26 لمسابقة الجمال والموهبة "ملكة جمال موسكو -2022"

يذكر أن عالمة النفس إينا ليبيلينا فازت أيضًا بلقب "حسناء موسكو"، وفازت أليونا أكيموفا بلقب "جمال موسكو"، وفازت صوفيا راسكينا، 19 عامًا، والتي تدرس حاليا الطب، بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو".