بعد غياب طويل .. منى فاروق تفاجئ الجميع وتنشر صورا بالمايوه مع السبكي ( اتفرج )

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الممثلة منى فاروق مجموعة من الصور لها بالمايوه مع المنتج محمد السبكي الذي تغير شكله تماما وظهرت عليه ملامح المرض، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وعلقت منى فاروق على الصور قائلة:" مفاجأة قريبا مع المنتج الأب الجدع محمد السبكي"، دون توضيح ما تنوي الإعلان عنه للجمهور.

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أثارت الفنانة منى فاروق منذ يومين، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خاصة بعد إعلانها الحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وتصدرت الفنانة منى فاروق التريند بعد إعلان حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات ولقت عديد من التعليقات منها الإيجابى والسلبى على هذا الأمر.

وكان قالت منى فاروق عبر انستجرام بمقطع فيديو لها: “كل الشكر دولة الامارات المتحدة العربية لمنحي الاقامة الذهبية”.

وأعلنت الفنانه منى فاروق، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عودتها مرة أخرى للشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «أيام»، وذلك بعد غياب عدة سنوات.

ونشرت منى فاروق مقطع من احداث المسلسل مع الفنان محمود حجازى وعلقت قائلة “الحمد لله رب العالمين شوفوني في مسلسل ايام شخصية نوسه يعرض ايام التلات والاربعاء والخميس من كل اسبوع علي منصه اتفرج ويعرض علي mbc مصر”.

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