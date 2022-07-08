انت الان تتابع خبر اتفرج – ياسمين صبري سحرت عيون الشباب بهذا الظهور الجرئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في داخل منزلها مرتديه تشيرت كات مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وتحمل في يدها كوب به أعود من نبات النعناع، مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعرها.

تعليقات الجمهور

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة منوره يا قمر ربنا يحفظك من كل شر يا princess – انتى مش صايمه زينا يا فنانه ولا ايه- بيكفي جمال بلييزز.