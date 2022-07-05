اتفرج – فيفي عبده ترفص وتتمايل بالأحمر الناري علي أغاني حسين الجسمي

انت الان تتابع خبراتفرج – فيفي عبده ترفص وتتمايل بالأحمر الناري علي أغاني حسين الجسمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده مجموعة من الفيديوها والصور جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، في حفل الفنان حسين الجسمي ، مرتدية بدلة من اللون الأزرق مع ارتداء قميص من اللون الأحمر وكانت تتماريل وترقص، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، معلقة النجم حسين الجسمي كان منور مصر في حفلته بفندق الماسة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو. كانت حفلة اكثر من رائعة و استمتعت جداً تحيا مصر.

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذه الفيديوهات والصور وكان هناك الكثير من التعليقات مثل فوفاا اتفرجت فيها لايف يومها مع بوسي المهم انت استمعني منورة دائما- منورة يا فوفا