انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حادث ابنة الفنانة البحرينية وفاء مكي.. بتطلب منكم تدعولها حالتها حرجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة البحرينية وفاء مكي الفيديو الأول من الحادث الذي تعرضت له ابنتها، وفاجأت به جميع متابعيها، وظهر في الفيديو سيارة مهمشة بالكامل، وهذا بسبب حادث سير مأساوي شديد، وحالتها الصحية حالياً حرجة.

فيديو حادث ابنة وفاء مكي في الحادث

وظهر في الفيديو الخاص بحادث ابنة وفاء مكي والسيارة متهشمة كثيراً، وفيها الكثير من التصدعات، وتوالت الكثير من التعليقات على منشورعا من أصدقائها بالوسط الفني والجمهور، والجميع دعا لها بالشفاء العاجل ومن التعليقات “لا حول ولا قوة إلا بالله الله يشفيها ويعافيها ويطمن قلبك عليها”.

https://www.instagram.com/p/Cfm1kRlACc9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again