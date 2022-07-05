انت الان تتابع خبر اتفرج - مني زكي تفوز على جميع منافسيها بالأزرق المفتوح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي صفحات السوشيال ميديا بسبب الإطلالة الجرئية الذي ظهرت عليها في أخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت مني زكي مرتديه فستان من اللون الأزق الطويل والمفتوح من منطقة الصدر والأفخاذ مع ترك شهرها علي ظهرها مع وضع الكثير من المكياج واستخدام الإكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور

.تعليقات الجمهور

ووحظيت علي الكثير من التعليقات مثل قمر يا روح قلبي ما شاء الله – منى زكي رمز الأناقة والجمال بلا منازع- أحلى وأجمل انسانه.