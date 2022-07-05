انت الان تتابع خبر أفلام عيد الأضحى 2022.. آخر التطورات بعد انسحاب بعض الأفلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الخريطة السينمائية الخاصة بعيد الأضحى بحسمها لصالح ثلاث أفلام فقط، وهذا بعد انتعاشات قوية في عودة دور العرض السينمائي، وتوقع الجمهور وجميع خبراء الفن بأن يكتسح كيرة والجن شباك التذاكر في العيد، وهذا بعدما حقق في 4 ايام فقط 14 مليون و500 الف جنيه، وتم الإعلان عن انطلاق تنافس أفلام العيد مبكراً.

أفلام عيد الأضحى 2022

وسوف يتنافس هذا العام 3 أفلام للمرة الأولى، ويعتبر المنافسون على العرض هم أفلام “كيرة والجن، بحبك، عمهم”، وانسحبت الفنانة دنيا سمير غانم بفيلمها “تسليم أهالي”، وهو الذي قرر جميع صناعه عرضه إلى أجل غير محدد بعد إعلان طرحه ويقدم في دور العرض السينمائي.

منافسة بين أبطال أفلام العيد

ويعتبر فيلم كيرة والجن من الأفلام الذي يقدم بطولتها كلاً من الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهو من الأفلام الحقيقية المميزة، وأيضاً فيلم بحبك وهو بطولة تامر حسني لأن أحداثه مميزة ويريد أن يتابعه ويشاهده الجميع، وأخيراً فيلم عمهم بطولة محمد عادل إمام ويدور في إطار كوميدي، وكل هؤلاء النجوم يتنافسون في العيد.