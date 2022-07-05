انت الان تتابع خبر فيلم كيرة والجن يواصل تحطيم الأرقام القياسية في إيرادات شباك التذاكر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل فيلم كيرة والجن تحقيقه للأرقام القياسية في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، ليحلق منفردًا على الصدارة منذ يوم عرضه وحتى الآن.

حيث بلغت إيرادات الفيلم ليوم أمس الإثنين 2 مليون و 454 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في 5 أيام 17 مليون جنيهًا.

وكانت إيرادات فيلم كيرة والجن في أول أيام عرضه قد بلغت 3.8 مليون جنيهًا، وبلغت الإيرادات في اليوم الثاني في اليوم الثاني 4.4 مليون جنيهًا، وحقق في اليوم الثالث 3.3 مليون جنيهًا، وفي اليوم الرابع بلغت إيراداته 2.7 مليون جنيهًا.

فيلم كيرة والجن مأخوذ من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول فترة ثورة 1919 وكفاح الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي.

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، هند صبري، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، سلوى عثمان، محمد عبد العظيم، هدى المفتي، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.