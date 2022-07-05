القصة الكاملة لحقيقة اعتزال ديانا حداد واعتناقها الإسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:25 مساءً - أثارت الفنانة ديانا حداد حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد حذف جميع صورها من حسابها على إنستجرام وهو الأمر الذى دفع البعض لترويج لفكرة اعتزال الفن خاصة مع ربط الأحداث الأخيرة بظهورها محجبة أثناء تأديتها العمرة وهو الأمر الذى أيضا تسبب فى انتشار شائعة اعتناقها الإسلام.

البداية مع الحجاب أمام الكعبة

تداول محبو الفنانة ديانا حداد صورًا لها أمام الكعبة بالحجاب، في موقف فاجا الجميع حيث من المعروف عن ديانا أنها لا تعتنق الإسلام.

وولدت ديانا حداد من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر - بحسب ما قالت في مقابلة تلفزيونية - وهذا ما جعلها متسامحة وتزوجت من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.

وقالت ديانا حداد ردًا على الجدل الذي حدث حول صورتها، إن الصورة تعود إلى 5 سنوات مضت، وكانت برفقة ابنتها في مناسك العمرة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية سابقة أيضًا أنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القرآن.

علقت الفنانة ديانا حداد على صورتها المنتشرة أمام الكعبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت ديانا حداد في تسجيل صوتي نشره برنامج "et بالعربي" أن الصورة قديمة والتقطتها قبل 5 سنوات أثناء أدائها لمناسك العمرة.

وقالت:" تلقيت العديد من الرسائل من محبيني والإعلاميين بعد تداول الصور وهى من 5 سنوات كنت أقوم بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة.

وأضافت: "بكل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق.

فوجئ جمهور الفنانة ديانا حداد صباح اليوم بحذفها لجميع صورها على موقع الصور الشهير إنستجرام وهو ما فتح باب الأقاويل حول قرار اعتزالها الفن على غرار الفنان المعتزل أدهم نابلسي

وتواصلت صدى البلد مع مدير أعمال ديانا حداد الإماراتي لتوضيح هذا الأمر وقال السيد مراد أنه فوجئ هو الأخر بحذف ديانا لجميع صورها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام ، مؤكدا أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها.

وعن توقعاته بأن ديانا قد تكون اعتزلت بالفعل مؤكدا أنه لا يرجح هذا الأمر إطلاقا فهناك العديد من الأعمال التى كانوا يحضروها الفترة الماضية لطرحها قريبًا إلا أنه لا يعلم ماذا حدث حتى الآن ويحاول أن يتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر.