انت الان تتابع خبر بالفيديو| المطربة دينا المصري تحاول الانتحار في بث مباشر.. “هتخلص من حياتي أمامكم وبكرهكم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت المطربة الشابة دينا المصري في فيديو لايف عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، وأعلنت أنها سوف تقدم على الانتحار، وأنها يئست من الحياة ومحاولة الكل استغلالها، خاصة وأنها لم أجد من يقدم لها يد العون دون مقابل، لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع”، لتحدث بعدما حالة من القلق بين أصدقائها الذين حاولوا التواصل معها إلا أنها أغلقت الهاتف.

دينا المصري تقدم على الانتحار

حيث ظهرت دينا المصري، في حالة نفسية سيئة، موجهة رسالة في آخر الفيديو لكل من حاول استغلالها قائلة: “أنا بكرهكم كلكم” بعدها توقف الفيديو.

الصفحة الشخصية للمطربة دينا المصري، تلقت العديد من الرسائل التي تحاول الاطمئنان عليها بعد نشرها الفيديو، ومحاولة التواصل معها لطمأنه أصدقائها وجمهورها لكنها أغلقت هاتفها ولم يستطع أحدًا التواصل معها.

المطربة دينا المصري ومعاناتها مع الفن

كانت قد كشفت دينا المصري معاناتها لتحقيق طموحاتها داخل الوسط الفني، وأكدت أنها لتصل وتظهر لجمهورها وتحصل على الفرصة لابد من تقديم تنازلات غير أخلاقية أو القبول بالزواج عرفيا.

ونشرت دينا مقطع فيديو عبر صفحتها على “إنستجرام”، وقالت: “أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟.. كل ما ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي.