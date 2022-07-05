هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:26 صباحاً - تألقت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها من آخر جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وخطفت الأنظار كعادتها بجمالها ورشاقتها، وارتدت فستانا قصيرا مزين، وحذاء أخضر كلاسيكي أنيق، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.