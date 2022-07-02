انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق دخلت بالتقيل في ظهور جرئ ومثير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق وهي مرتدية فتستان كروهات حمالة المشكوف من منطقة الصدر وتحمل في يدها حقيبة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت علي الصورة قائلة تلبس القوة والكرامة وتضحك دون خوف من المستقبل.

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصورة مثل :شكل بنت اختى كل ماشوفها افتكرها ع طول نفس الطول والشبه-هو في جمال كده في الدنيا انتي فوق اي جمال.