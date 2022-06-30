انت الان تتابع خبر حيلة ذكية من الطبيب فادي الهاشم جعلته يتزوج من النجمة اللبنانية نانسي عجرم... والمفاجأة في ديانتها التي اخفتها عـن الجميع !!! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر النجمة اللبنانية نانسي عجرم من اشهر الفنانات في عالم الفن، لما لها من رصيد في الغناء والجمهور...

يعتبر فادي الهاشم​ من افضل اطباء الاسنان، وعرف الأضواء بعد زواجه من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

وأصبح هذا الثنائي مثالاً يحتذى به للعائلة المثالية، خصوصاً أنه ليس من الرجال الذين يقفون عائقاً أمام طموح الشريكة، وقد بدا ذلك واضحاً خلال مسيرة نانسي التي ظلت ترتفع بعد زواجهما، وعرفت الذروة خلال علاقتهما.

روت نانسي عجرم كيف تعرف على فادي الهاشم في العديد من المقابلات التلفزيونية؟

البداية كانت حين ذهبت نانسي عجرم الي عيادته لعلاج أسنانها، وكانت الأمور في البداية رسمية جدا والعلاقة بدأت كأي طبيب ومريضة، إلا أن الدكتور رأى في نانسي شريكة حياته منذ البداية.

وكان لا يكف عن التغزّل بها فكثرت زياراتها له بسبب إعطائه لها مواعيد كثيرة، عندها تقرّبا من بعضهما أكثر وتدرجت العلاقة من الصداقة، فالصداقة المعمّقة، ثم الحبّ والزواج.

ودامت العلاقة لحوالى 3 سنوات، قبل أن يخطوا خطوة الزواج. تؤكد نانسي أن زواجها من فادي أتى بعد قصة حب كبيرة وتعتبره حبيباً وصديقاً قريباً تستشيره في خطواتها.

ولم تتردد نانسي عجرم يوماً في الكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها فادي الهاشم، وقالت في العديد من المقابلات أنه يكبرها بـ 14 عاماً، إلا أن ذلك لا يشكل عائقاً أبداً أمام علاقتهما المتينة والمبنية على الحب والثقة.

كان الزفاف مدني وفقاً لطلبه، في أيلول/سبتمبر عام 2008، وصرحت في لقاء تلفزيوني عن سبب إضافي للزواج المدني، أنّها وزوجها أقدما على هذه الخطوة لأنّها من طائفة الروم الأرثوذوكس، في حين ينتمي هو إلى الطائفة المارونية.

وقالت: "أنا مع إقرار الزواج المدني، إمّا يقبلونه ويسجلونه في لبنان، أو يرفضونه فلا يعذبون الشباب ويسافرون ويتزوجون بالخارج". وأقاما حفلة بناءً على طلب الأهل، وحضّرت نانسي لها خلال شهر واحد.

وأنجبت نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم3 بنات، الكبيرة أسمياها ميلا ولدت في يوم عيد ميلاد أمها نفسه في 16 أيار/مايو عام 2009، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/أبريل عام 2011 وأسمياها إيلا، أما ابنتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير عام 2019 وأسمياها ليا.