فيديو أمال ماهر كامل يتصدر مواقع التواصل - شاهد سر الغياب

انت الان تتابع خبر فيديو أمال ماهر كامل يتصدر مواقع التواصل - اتفرج سر الغياب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر مقطع فيديو أمال ماهر المطربة المصرية المعتزلة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بعد غياب طويل وتساؤلات عديدة لدى الجمهور المصري عن سبب الاختفاء المفاجئ والغياب عن الظهور.

فيديو أمال ماهر كامل اليوم تحدثت فيه لأقل من دقيقة واحدة، حيث تطرقت إلى سبب اختفائها خلال الفترة الماضية وقالت إنها كانت تعاني من مرض فيروس كورونا لكنها بدأت بالتعافي منه الساعات الأخيرة المنصرمة.

وأكدت امال ماهر في الفيديو أنها كانت تعاني من الفيروس المستجد، حيث ظهرت خلال الحديث بحالة صحية غير جيدة كما كانت عليه قبل الغياب الأخير، وقد يكون ذلك بسبب أعراض المرض الذي أصيبت به كما قالت.

وأشارت امال ماهر إلى أن الغياب لن يطول عن الجمهور الفترة المقبلة، إذ دعتهم إلى الترقب والانتظار من أجل العودة في القريب العاجل من أجل تسليط الضوء على أعمالها القادمة لكنها لم تتطرق إلى طبيعتها.

تصدر مقطع فيديو أمال ماهر المطربة المصرية المعتزلة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بعد غياب طويل وتساؤلات عديدة لدى الجمهور المصري عن سبب الاختفاء المفاجئ والغياب عن الظهور.

فيديو أمال ماهر كامل اليوم تحدثت فيه لأقل من دقيقة واحدة، حيث تطرقت إلى سبب اختفائها خلال الفترة الماضية وقالت إنها كانت تعاني من مرض فيروس كورونا لكنها بدأت بالتعافي منه الساعات الأخيرة المنصرمة.

وأكدت امال ماهر في الفيديو أنها كانت تعاني من الفيروس المستجد، حيث ظهرت خلال الحديث بحالة صحية غير جيدة كما كانت عليه قبل الغياب الأخير، وقد يكون ذلك بسبب أعراض المرض الذي أصيبت به كما قالت.

وأشارت امال ماهر إلى أن الغياب لن يطول عن الجمهور الفترة المقبلة، إذ دعتهم إلى الترقب والانتظار من أجل العودة في القريب العاجل من أجل تسليط الضوء على أعمالها القادمة لكنها لم تتطرق إلى طبيعتها.

فيديو امال ماهر اليوم:

وقالت: "مساء الخير جمهوري وأهلي ، أنا بخير الحمدلله حبيت أطمنكم عليا ، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش متواجدة معاكم كان عندي كـ.ـورونا بس الحمدلله تعافيت وأول ما تعافيت حبيت أطمنكم عليا .. ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته .. ده إن دل عن شيء فيدل إن ربنا راضي عني إني شايفة كم الحب ده منكم ، أنا بشكركم من كل قلبي أنا بخير .. انتظروني قريب

وأثار غياب أمال ماهر الطويل ضجة واسعة في الشارع المصري والعربي لا سيما وأن النشطاء عبر وسائل التواصل قد ربطوا هذا الاختفاء بخلاف قديم بينها وأحد رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.

لكن ما أعطى الموضوع زخما وأهمية أكبر اليومين الماضيين هو حديث نائبة مصرية عن سر اختفاء أمال ماهر ولماذا تصر على عدم الظهور أم هي مغيبة بفعل أحد دون أن يعلم الناس عنها أي تفاصيل إضافية.

فيديو أمال ماهر الجديد اليوم لم يطمئن الجمهور كثيرا بل زاد الغموض أكثر على حالتها الصحية لا سيما وأنها ظهرت بحالة متراجعة على عكس الظهور الدائم والنشيط لها في البرامج على الشاشات كما العادة.





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