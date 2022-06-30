جورج وسوف وصابر الرباعي بحفل كامل العدد ضمن فعاليات موسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أحيا كل من سلطان الطرب جورج وسوف والفنان صابر الرباعى حفلا غنائيا كامل العدد ضمن حفلات موسم جدة ٢٠٢٢.

وظهر جورج وسوف يمسك بعكاز بعد فترة غياب طويلة، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

ويشهد موسم جدة 2022 مجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم.