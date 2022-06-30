انت الان تتابع خبر بعد شماتته في استقالة هاني شاكر.. حمو بيكا رجع في كلامه وقلبها أدعية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إعلان المطرب هاني شاكر استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية؛ أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن فرحته بالقرار واستقالة نقيب الموسيقيين، وذلك من خلال منشوراته على “فيس بوك”.

فبعد انتشار خبر استقالة هاني شاكر؛ نشر “بيكا” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” صورة له وأرفق معها التعليق التالي: “الوحش راجع يا شوية جواجع”.

وبعد الإعلان عن اجتماع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية ورفضهم استقالة هاني شاكر؛ أجرى “بيكا” تعديلًا على التعليق ليصبح: “مساء الفل يا ناس يا فل”.

وكان “بيكا” قد نشر على “فيس بوك” صورة أخرى وأرفق معها التعليق التالي: “لكل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة”، ثم أجرى تعديلًا على هذا التعليق ليصبح: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

يُذكر أن المطرب هاني شاكر لم يتقدم باستقالته رسميًا، على الرغم من تأكيده على عدم عدوله عن قرار استقالته، في الوقت الذي أصدر فيه اتحاد النقابات الفنية بيانًا أكد فيه على رفضه للاستقالة، وتحقيقه في الأحداث التي وقعت بمؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.