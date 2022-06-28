انت الان تتابع خبر آخر كلمات المذيعة شيماء جمال قبل مقتلها على يد زوجها: ناس بتبان في الخصام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت المذيعة شيماء جمال على يدد زوجها الذي يعمل مستشار في مجلس الدولة، حيث أنه قام بضربها على رأسها بمقبض المسدس الخاص به “طبنجة”، وبعدها شوه وجهها باستعمال مادة حارقة “ماء نار” ودفنها في الفيلا الخاصة بها.

آخر كلمات المذيعة شيماء جمال قبل مقتلها على يد زوجها

وكتبت المذيعة الراحلة شيماء جمال آخر كلماتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وكتبت قائلة “ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يابنتي، سيبك من الشويه الحلوين اللي في الأول دول ؛ هتعرفي أصل كل واحد لما تحطيه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبينيله نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته”.

تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها

وقامت قوات أمن الجيزة باستخراج جثة المذيعة شيماء جمال من حديقة مزرعة زوجها في مدينة البدرشين بعدما دفنها فيها بعد قتلها، وأفادت العديد من المصادر أن زوج المجني عليها قام بضربها على رأسها بمقبض المسدس “طبنجة” وبعدها شوه وجهها بماء النار، وبعدها دفنها في حديقة المزرعة حتة يخفي معالم جريمته.