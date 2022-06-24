انت الان تتابع خبر اتفرج صوفينار بملابس جريئة على شاطئ البحر.. بتستعرض انوثتها وجمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الراقصة الاستعراضية صوفينار بمشاركة جمهورها ومتابعيها صور لها بملابس جريئة، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، أثناء قضاءها إجازة استجمام وترفيهة في مدينة شرم الشيخ.

صوفينار بملابس جريئة على شاطئ البحر في شرم الشيخ

وأطلت صوفينار في الصور بملابس البحر الجريئة التي لفتت أنظار وانتباه الجميع إليها، وذلك أثناء استمتاعها بالبحر والشمس والشواطئ التي توجد في المدينة الخلابة، وحصلت الصور على إعجاب الكثير من المتابعين في كل مكان، ووضعوا عليها التعليقات الكثيرة

آخر أعمال صوفينار السينمائية

وشاركت صوفينار في فيلم “أنت حبيبي وبس” وهو أحدث أعمالها السينمائية، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وغيرهم الكثير من الفنانين، وأحداث الفيلم تدور في إطار لايت كوميدي حول “زيكو” وهو الذي يريد أن ينفذ وصية جده ليحصل على الميراث الذي تركه له.