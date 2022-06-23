انت الان تتابع خبر اتفرج: من هو هلي الرحباني ابن فيروز الفنانة اللبنانية ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر هلي الرجباني ابن الفنانة فيروز، وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر مع والدته في عدد من الصور التي تناقلها نشطاء بشكل واسع على المنصات الاجتماعية.

ويدرك المقربون من السيدة فيروز، أنها أمّ عانت الأمرين، فقد توفيت ابنتها المخرجة ليال الرحباني في عمر الـ29 جراء سكتة دماغية مفاجئة، كما ولد لها ابن من ذوي الإعاقة، أطلقت وزوجها الموسيقار عاصي الرحباني اسم هلي عليه، وهو اسم يعني بالعامية اللبنانية أهلي.

ولد هلي وهو يعاني من إعاقات عقلية وجسدية، ويقال إنّ فيروز كتبت له أغنية «سلملي عليه» وطلبت من ابنها زياد تلحينها، وتقول الأغنية: سلملي عليه، قلو اني بسلم عليه، بوسلي عينيه، قلو اني ببوّس عينيه، انت يلي بتفهم عليه سلملي عليه.

لم يظهر هلي يوماً في الإعلام، إذ أن السيدة فيروز رفضت إدخاله إلى مصح خاص، ولا تزال برغم من تخطيها الثمانين من عمرها وتخطيه هو عمر الستين، لا تزال تهتم به بنفسها.

وقد ظهر ابن فيروز في صورة نشرتها شقيقته المخرجة ريما الرحباني مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة القداس السنوي لذكرى رحيل الموسيقار عاصي الرحباني.

وظهرت فيروز في الصورة وهي تضع حجاباً، وتمسك بيد ابنها، فيما أثارت الكثير من ردود الفعل الإيجابية التي أثنت على فيروز الأم التي انعزلت عن الدنيا بما فيها لتهتم بابنها.

ابن فيروز ولد وسط تألقها في الساحة الفنية، إلا أنها رفضت وضعة في دار للرعاية وفضلت رعايته بنفسها حتى الآن، ورغم أنها تعدت الثمانين عامًا إلا أنها تحرص على رعايته حتى الآن شخصيا، وتعتبره الأسرة "ملاك البيت".

وتفاعل النشطاء مع صور ابن فيروز، وكتب أحدهم عبر تويتر: "الله يعطيها الصحة وطول العمر سيدة الصباح الصوت الملائكي السيده فيروز لديها ابن من ذوي الاعاقة ولم يعلم به الا القليلين وهذه من الصور النادرة التي تنشر".