انت الان تتابع خبر اتفرج – ياسمين صبري تكشف عن جمالها ومفاتنها بالقصير الشفاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مدتدية فستان منودري شفاف ومشكوف بشكل كبير من منطقة الصدر والأفخاذ، خلال أخر جلسة تصوير خضعت لها وتبتسم بطريقة جذابة مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعرها.

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة مثل: الي سابنه خسر دلعنا- سبتني طب اهو-ملاك استحاله تكوني بشريه ياسمينا- احلى مطلقة بالعالم والله تحس انو ابو هشيمة هو الخسران وهي مكملة حياتها الكلاس بدونه



