لن تستطيع التعرف عليها.. اتفرج هند القحطاني تصدم الجميع بأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية تجميل !! (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ صورة لها بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وعلقت هند القحطاني على المنشور وكتبت: "خشمي بحلته الجديدة".

وتفاعل المتابعون مع صورتها الجديدة وأكدوا نجاح عمليتها وتغزلوا بشكل أنفها الجديد.

وكانت هند القحطاني قد عانت من مضاعفات عملية التجميل، وشاركت الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه بحالة مؤسفة، اذ بدت الجروح أسفل أنفها، كما ان هناك مشكلة في حاجبيها والشعر الذي زرعته سابقا في جبينها، اذ قالت: "حواجبي والشعر الي زرعته في الجبهة كله طااااح" .ه