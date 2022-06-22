انت الان تتابع خبر اتفرج : تفاصيل قضية اختفاء أمال ماهر والظهور الأول لها على انستغرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت قضية أمال ماهر المطربة المصرية الشابة التي اعتزلت الغناء الفترة الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد تداول قصة غير دقيقة بشأنها في أعقاب قيامها بنشر صور على حساباتها في تويتر وانستغرام وفيسبوك.

ونشرت أمال ماهر اليوم الأربغاء 22 يونيو/ حزيران 2022، ثلاثة صور على انستغرام وتويتر، تظهر فيها أثناء الاستجمام والاستمتاع بأشعة الشمس على أحد الشواطئ، دون أن يكون بجوارها أي أحد أو حتى على شاطئ البحر خلفها.

وأثارت تلك الصور الريبة لدى الجمهور وسط تعليقات عديدة من متابعيها ومطالبات لها بالخروج في فيديو بث مباشر للتأكد من عدم صحة "ما يتم تداوله" بشأن تعرضها للاختطاف والسجن على خلفية قضية ما كانت لها علاقة بها.ونشر موقع المصري اليوم خبر ظهور المطربة أمال ماهر على البحر وقالت إنها في إحدى القرى السياحية، موضحة أنه الظهور الأول منذ اعتزالها الغناء قبل عام ثم عودتها إليه وكتبت على صورها إنها اشتاقت إلى الجميع.

قضية أمال ماهر:

وكتبت أمال ماهر: "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، كانت قريبة إلى قلبي، أيضا ظروف فسخ خطبتي".

وأضافت أن ذلك "أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي، شكرا على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم".

وعلّق أحد المتابعين على الصور : "اطلعي لا لثواني"، فيما رد آخر عليها قائلا إن هناك أحاديث عن حبسها وتعذيبها ونقلها إلى المستشفى بسبب الضرب الذي تعرضت له، وأنها تعرضت إلى غيبوبة وتحدثوا أيضا عن سبب ذلك.

وتعتبر قضية أمال ماهر الأحداث على الساحة الفنية، إذ يتفاعل معها الجمهور على المنصات الاجتماعية بشكل كبير وينظر أي إجراء من الفنانة على حساباتها التي يتابعها عليها الملايين من الأشخاص في مصر وحول العالم أجمع.

فيما يلي قصة قضية امال ماهر غير المؤكدة التي يبحث الجمهور عن مدى صحتها: