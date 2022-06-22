انت الان تتابع خبر اتفرج – البرنسيسة غادة عبد الرازق “نازلة بوس” في هذا الظهور الغير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق مرتدية فستان وردي مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف حيث كشف عن التاتو الذي قامت برسمه على ذراعها، مع وضع احمر شفاه وتوجيه الكثير من “البوس”، مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة :عندما تكون سندانًا ، لا تزال # عندما تكون مطرقة تضرب حشو.

وحصلت الفنانة على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :ايه الدلع ده كله يا دودو يا حبيبتي-شابة ف العشرين م عمرها – انتى بلا منازع نجمه النجوم ونجمه مصر الاولى ونجمه الدراما المصريه والعربيه ونجمه الماضى والحاضر والمستقبل منورة الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه- احلى بنوتة ف الدنيا.