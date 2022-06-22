انت الان تتابع خبر تفاصيل خبر اصابة وائل كفوري بالسرطان وتدهور صحته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ظهوره بنحافة ملتفة، تداول رواد مواقع التواصل أخبارا تفيد باصابة الفنان اللبناني وائل كفوري بالسرطان وبمراحله الأخيرة، وان وضعه الصحي غير مستقر، معبرين عن قلقهم واستيائهم من هذا الخبر الحزين، وتم انتشار هذا الخبر على نطاق واسع على صفحات الفنية والتي تهتم بأخبار المشاهير دون ذكر المصدر الذي تم نقل الخبر منه.

ولكن أكدت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ بصحة جيدة، وليس مصاباً ب​مرض السرطان​ كما يشاع، وأن خسارته للوزن جاءت بسبب اهتمامه بممارسة الرياضة بشكل يومي، وسعيه الى إمتلاك جسم مثالي، رغم دخوله العام 47 من عمره، أما مطلق الشائعات يهدف الى اثارة الجدل وزيادة المشاهدات.

كما نفى بعض المقربين من وائل كفوري خبر إصابتة بورم خبيث حيث نشرت الصحافية رولا نصر عبر حسابها على “تويتر” صورة للفنان وعلقت عليها مؤكدة انه بخير، لا يعاني من اي ورم او مرض، مشيرة انه يمارس الرياضة بإستمرار، فضلا عن الحفلات الناجحة التي أحياها في اكثر من بلد، مضيفة: ان أصحاب النفوس المريضة هم من يطلقون الشائعات.

كما كشف صديق مقرب منه ان صحته جيدة ومطمئنة للغاية، وكان قد أحيا مؤخرا حفل زفاف ضخم في لبنان وظهر فيه بكامل أناقته وصحته.

الجدير بالذكر ان وائل كفوري من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا في مصر تحديدا في الغردقة يوم 1/7/2022 في Makadi Heights-Red Sea، الى جانب الفنانة اليسا.

يذكر ان الفنان اللبناني، قد أقلق جمهوره في العالم العربي، بعد تعرضه لحادث سير مروع على اوتوستراد جبيل، نقل على اثرها الى المستشفى، واصيب نتيجة الحادث بكسور ورضوض، لكن تحسنت حالته الصحية بعد اخذ العلاج اللازم.