انت الان تتابع خبر أبرزهم محمد فؤاد وحمادة هلال.. المخرج كريم مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص العديد من نجوم الفن والكرة، على حضور حفل زفاف المخرج كريم مسلم، والذي أٌقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى.

حيث شارك المخرج كريم مسلم فرحته بزفافه كلًا من: محمد فؤاد، حمادة هلال، حميد الشاعري، عمر كمال، محمد شاهين، مينا عطا، الشاعر تامر حسين، أحمد جوهر، محمد عز، الكاتب الصحفى هاني عزب، لاعب الكرة السابق أحمد حسن.

يُذكر أن كليب “روح الروح” للفنان حمادة هلال، هو أخر عمل فني أخرجه المخرج كريم مسلم، وقد حقق الكليب منذ عرضه على منصة يوتيوب نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

كما أخرج “كريم” للفنان محمد فؤاد كليبه “شكوى إلى الله”، من كلمات وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبد الوهاب.