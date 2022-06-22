انت الان تتابع خبر إطلالة زارا البلوشي بشورت قصير تثير ضدها عاصفة من الانتقادات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها الفنانة العمانية زارا البلوشي، بعد إطلالتها الجريئة الأخيرة، والتي أثارت ضدها عاصفة من الانتقادات من قِبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “زارا” على حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس السباحة وفوقها شورت قصير، مما جعل الكثير ينتقدون تلك الإطلالة ويصفونها بالجرئية، ومنهم من أرجع جرأتها إلى انفصالها عن زوجها بعد 20 يومًا فقط من الزواج.

زارا البلوشي: الاحترام عمره ما يكون بالملابس

الانتقادات التي طالت الفنانة زارا البلوشي على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها ترد على أحد المتابعين الذي كتب لها تعليقًا وصفها فيه بأنها غير محترمة.

حيث ظهرت “زارا” في مقطع فيديو قالت فيه أن الاحترام ليس بالملابس ولكن بالأخلاق وبكيفية التعامل مع الناس، وأشارت إلى أن الصور التي انتشرت لها ليست مخلة بالآداب.

وأضافت “زارا” أن من يرى أن الفتاة التي تنشر صورة بشعرها قليلة الأدب هو ذو تفكير مخل بالآداب، وقالت نصًا: “أنا آسفة أنا محترمة غصب عنكم”.

يُذكر أن تلك الانتقادات التي تتعرض لها “زارا” ليست الأولى، فقط سبق وأن نشرت صور لها خلال قضائها إجازتها في جزر المالديف، وهي ترتدي ملاس السباحة، تلك الصور التي تسببت في هجوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عليها.