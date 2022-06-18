لأول مرة .. كايلا ابنة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان تخطف الأنظار بجمالها في اول بطولة لها مع والدتها في مسلسلها الجديد.. شبه جدتها الراحلة دلال عبدالعزيز!!

ويتضمن المشاهد الأولى وجود الفنانة دنيا سمير غانم داخل المدرسة لأخذ ابنتها من المدرسة، وقد تم تصوير هذه المشاهد في منطقة التجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف، حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.