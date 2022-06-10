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الرياض - احمد صلاح - موعد نزول أغنية bts الجديدة 2022. حالة من الترقب والإنتظار يعيشها عشاق فرقة بي تي إس الشهيرة في إنتظار موعد نزول أغنية bts الجديدة 2022. حيث تعتبر الفرقة الكورية واحدة من أشهر الفرق الغنائية في العالم. ولها الكثير من الأعمال. وتم الإعلان مؤخراُ عن أغنية جديدة مزمع عرضها في القريب العاجل. وتثصدر الخبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من أجل معرفة موعد نزول الأغنية. وسوف نستعرض لكم بالتفصيل موعد نزول أغنية بي تي إس الكورية 2022.

موعد نزول أغنية bts الجديدة 2022

بمجرد الإعلان عن أغنية جديدة منتظرة من فرقة bts الكورية وظهر الحماس على جمهور الفرقة الكورية الشهيرة. وتم الإعلان خلال حفلهم الأخير في لاس فيغاس في إبريل الماضي 2022. عن أغنيتهم الجديدة Proof. بعد أن ظهرت كلمات الأغنية “WE ARE BULLETPROOF” و تاريخ 2022.06.10 أي موعد اصدار الألبوم. وأعلنت وكالة وأعلنت وكالة Big Hit Music أن أغنية وألبوم بعنوان “Proof” ، وسكون موعد ظهور الأغنية في 10 يونيو 2022 ، وهو ألبوم مختارات “يجسد تاريخ BTS”. احتفالاً بالذكرى 9 على تأسيس فرقة BTS ، والأغنية “Proof”عبارة عن ميدلي مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعكس أفكار الفرقة وتوضح للجمهور بداية ظهور BTS وحاضرهم ومستقبلهم.

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ما هي فرقة بي تي إس ويكيبيديا

فرقة BTS الكورية يعرفون باسم فتيان بانقتان، هم فرقة فتيان من كوريا الجنوبية عبارة عن سبع مغنيات تأسست في العاصمة سيؤول عام 2010، يشارك الأعضاء السبعة في كتابة وإنتاج العديد من الأغاني. كانوا بالأصل فرقة هيب هوب، والآن تشمل أغانيهم مجموعة واسعة من أنواع الغناء. تركز أغانيهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية، ويناقشون من خلالها مشاكل الشباب في سن المراهقة، والرحلة نحو حب الذات، والبحث عن الفردية. وهي فرقة غنائية عالمية نظمت الفرقة العديد من الجولات العالمية. تتصدر المركز الأول بأربعة ألبومات وأيضًا حطم ألبوم Love الرقم القياسي الشهري بمخطط قاون للألبومات. أصبح ألبوم Love Yourself: أول ألبوم كوري يحصل على الشهادة البلاتينية في الولايات المتحدة.