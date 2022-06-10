نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوج بريتني سبيرز السابق يحاول إفساد حفل زفافها الليلة والشرطة تتدخل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت المطربة بريتني سبيرز بزفافها على خطيبها سام أصغري في منزلها بولاية لوس أنجلوس، بعد مرور 9 أشهر على إعلانهما لخطوبتهما، في حفل كاد أن يشهد مفاجأة غير سارة للعروسين.

اضطرت الشرطة للتدخل بعد محاولة جيسون اليكساندر زوج بريتني سبيرز الأسبق لاقتحام حفل الزفاف وإفساده، في بث مباشر عبر حسابه على “إنستجرام”.

وبحسب ما أكد موقع TMZ الأمريكي، فأن جيسون أليكساندر توجه إلى بوابة منزل بريتني سبيرز قبل بدء الزفاف، وتحدث إلى رجال الأمن طالبا منهم السماح له بدخول الحفل بصفته زوجها الأول، مؤكدا أنها وجهت له الدعوة.

ودخل جيسون أليكساندر إلى منزل بريتني سبيرز الذي يشهد حفل زفافها، وواصل بثه المباشر وهو يتحدث إلى الموجودين قائلا: “أنا أول أزواج بريتني، وكانت زوجتي الوحيدة وأنا هنا لإفساد الحفل”، قبل أن يتم اكتشافه ومواجهته بواسطة مسئولي تنظيم الحفل، وإبلاغ شرطة مقاطعة فينتورا، التي حضرت لاعتقال زوج بريتني سبيرز الأسبق.

وتزوجت بريتني سبيرز من جيسون أليكساندر في شهر يناير 2004 واستمرت زيجتهما لمدة يومين و7 ساعات فقط، قبل أن يبطلا زواجهما.

وكشف مصدرًا لمجلة PEOPLE أن زفاف الثنائي سيتم في لاس فيجاس أمس الخميس ومن المقرر حضور 60 مدعوًا من دائرة أصدقائهما المقربين.

كما كشف المصدر أن بريتني ستطل في فستانًا من تصميم دار الموضة الشهير فيرساتشي.

تقابلت بريتني والموديل سام أصغري لأول مرة أثناء تصويرها لأغنية Slumber Party، وكشفت المغنية أنها حصلت على رقم محموله من بعدها لأنها وجدته ظريفًا وبدأ في المواعدة عام 2016.

وصرح سام لمجلة PEOPLE أن ما جذبه للمغنية هو تواضعها: “إنه التواضع هو الذي جذبني لها، فهي كانت متواضعة جدا ولديها روح جميلة”.

يذكر أن بريتني لها طفلين من زوجها السابق كيفين فيدرلاين، وهما جايدين ذو الـ15 عامًا وشون ذو الـ16 عامًا، وقد أعلنت عن فقدانها لجنينها من سام أصغري في الشهر الماضي.

في العام الماضي، زعمت بريتني أنها أجبرت على تحديد النسل عندما كانت تحت وصايتها التي استمرت 13 عامًا ، والتي انتهت في نوفمبر الماضي.