نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غادة رجب عن زيادة وزنها: طبيعي من واحدة حملت وولدت واللي متضايق مايتفرجش عليا (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة غادة رجب أن انجابها لأبنتها سبب زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، لكنه ليس هو الدافع الحقيقي لابتعادها عن تقديم الأعمال الفنية

وأوضحت غادة رجب في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة MBC مصر، أن اختفائها الفني يعود إلى مرحلة ما قبل الزواج والانجاب.

وقالت: “عندي أعمال هتنزل الفترة الجاية، وفي حفلات، بس بعمل الحاجات اللي على مزاجي”.

وأضافت غادة رجب أنها تمنح كل طاقتها لابنتها ليلى، قائلة: “مجهودي ووقتي وصحتي كل حاجة بنتي أولى بها، عمرها سنة ونصف ومحتاجة كل الرعاية”.

وأكدت أن تجربة الأمومة غيرت حياتها كليًا، لاعتنائها بابنتها طوال الوقت، وقالت: “كل الوقت، وأنتي نايمة ممكن تصحي تعملي لها حاجة، ممكن تبقى صاحية قلقانة من حاجة، بردانة، حرانة، جعانة، طول الوقت مخك شغال ومسخرة 24 ساعة لها، وحقها”.

وعبرت غادة رجب عن انزعاجها من التعليقات السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة وزنها بعد ظهورها في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، وقالت: “تخنت طبعا، أنا واحدة حملت وولدت، أكيد عايزة أخس، واي واحد تخن بيبقى عارف أنه تخن وعايز يرجع يخس ويرجع لوزنه الطبيعي”.

وأشارت إلى أنها تتقبل زيادة وزنها بسبب اهتمامها برعاية ابنتها وأوضحت: “معنديش الوقت الكافي أنني أنزل الچيم أو أروح النادي، وهي أولى بالوقت والمجهود ده”.

وتابعت: “أه عايزة أخس، بس اللي بيحبني هيسمعني بأي وضع، واللي مش حاببني يقلب المحطة، محدش يتضايق”.

وأردفت غادة رجب أن التعليقات حول زيادة وزنها تعود إلى قبل زواجها، وقالت: “كانوا وقتها شايفين أنني مليانة وتخينة، أه ماشي تخنت، فيها أيه؟”.

ودافعت ياسمين عز عن زيادة الوزن قائلة: “التخن عز وأنا وشي شبه الطبق المدور”، مؤكدة على حبها لتناول الطعام باستمرار، لترد غادة رجب مازحة: “يعني خلاص أتخن زيادة؟”.