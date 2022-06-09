جصدت لقب أجمل امرأة في العالم .. تظهر «عارية تماماً» في جلسة تصوير والجمهور في الصدمة.. صور

الرياض - محمد الاطلسي - بدون اي مقدمات صدمت عارضة الأزياء الإيرانية العالمية والحاملة لقب أجمل امرأة في العالم ماهلاغا جابري، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بنشر جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود من داخل الحجر المنزلي بت فيها عارية.

وخضعت العارضة الإيرانية الشهيرة، لجلسة تصوير باللانجري فظهرت في بعض الصور التي نشرتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فقط حمالة صدر وسروالاً تحتياً، وفي صور أخرى كانت عارية وغطت جسدها بشرشف أبيض فيما اعتمدت في صور أخرى على ارتدائها لقميص أبيض فوق الملابس التحتية وفي صورة وضعت جاكيت على كتفيها فيما كانت من دون حمالة صدر وتركتها مفتوحة وبدا سروالها التحتي كما أسدلت شعرها في صور أخرى واختارت ربطه إلى الوراء في البقية كما نوعت بين وضع نظارات شمسية وعدمه.

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وأثار المنشور الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمها النشطاء في إيران بشدها، متبرأين منها، بينما حصدت الصور عشرات الآلاف من الإعجابات في ساعات.

المصدر : منوعات