انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تفوز على الجميع بوصلة رقص على واحدة ونص والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.وظهرت فيفي عبده، داخل منزلها، مرتدية بدلة رقص مكشوفة من منطقة الصدر والأرجل وترقص على واحدة ونص, ، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : حرام غساله خربانه- لا حول و لا قوة الا بالله، اللهم نسألك الثبات على الحق حتى الممات.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.