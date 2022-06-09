شذى حسون تكشف لأول مرة عن هروبها من زوجها بسبب تعرضها للعنف المنزلي

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة العراقية شذى حسون خلال إحدى حلقات برنامج جعفر توك، حيث كشفت عن تعرضها للعنف الأسري بشكل مباشر، وقالت إنها هربت عندما حصل معها هذا الأمر.

شذى حسون تتعرض للعنف الأسري

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون عن جانب كبير من شخصيتها، حيث قالت إنها شخص حساس، وخصوصاً ضد مواضيع العنف ضد المرأة، وبكت شذى أثناء تذكرها إحدى الحوادث التي حصلت معها يوما ما، حيث شاهدت أشخاص مقربين منها وهم يتعرضون للعنف أمامها.

وإنها هي أيضاً لم تسلم من هذه الحادثة، وأنها تعرضت للعنف في علاقة سابقة لها، حيث قررت الهروب من المنزل، مشيرة إلى أنها حرة الآن، وهذا ما ساعدها فعلقت قائلة: “هربت، وأكيد أني ما أقدر أوافق عليه”.

شذى حسون دافع عن زواج الرجل من 4 نساء

وخلال اللقاء أبدت شذى رأيها في زواج الرجل من 4 نساء، حيث قالت أن من حق الرجل أن يتزوج 4 نساء بحسب الشريعة الإسلامية، وأكدت أن المرأة لا تستطيع فعل ذلك الأمر، حيث قالت: ” بالأخير هي حرية شخصية وموجودة في الشريعة، وليست حرية شخصية للمرأة لأسباب جسدية؛ لأنه ما رح ينعرف الولد لمين، وفحص الـ DNA في أوائل الشهور من الممكن أن يقتل الجنين”.

حيث أكملت شذى حديثها قائلة أنها قررت أن تكون شخص وحيد في حياتها بدون وجود شريك للحياة، بسبب ما تعرضت له من ظلم على يد شخص، وأنها بشكل شخصي تقبل تعدد الزيجات، ولكن هناك العديد من النساء اللواتي يوافقن على ذلك، حيث قالت أنها ضد فكرة “المساكنة” قبل الزواج، وعلقت في حديثها قائلة: ”قصة المساكنة رح تضيع وقت، وليش أساكن شخص، ممكن في يوم من الأيام يحمل حقيبته ويروح، دون مسؤوليات؟“.

شذى حسون تعبر عن رأيها في المثلية الجنسية

وفي أحد الأسئلة التي وجهت لشذى عن رأيها في المثلية الجنسية، حيث حاولت أن تظهر دعمها الغير مباشر لهذه القضية، ولكن بدون إبداء رأى مباشر، حيث قالت معلقة: ” كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه، ممكن يكون عنده أمراض داخلية ما حد يعرفها غيره، خلته يوصل لهذا الشيء، وأنا مع كل واحد حر بنفسه”.

حيث تطرقت في حديثها حول العلاقة التي تربطها بالفنان المغربي سعد لمجرد، وقالت: ” صديق قديم، شخص طيب جداً، وحقيقة اللي صار وياه يمكن يصير لأي أحد ثاني، والقضاء لم يقل كلمته، وإلى اليوم لم يعط القضاء الفرنسي كلمته النهائية، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”