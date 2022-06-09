خالد الصاوي: لو رجع بيا الزمن مش هعمل عمارة يعقوبيان ولا الفيل الأزرق لهذا السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان خالد الصاوي، إنه لو عاد به الزمن لن يقدم فيلم “عمارة يعقوبيان” ولا “الفيل الأزرق” وذلك خلال حواره مع إنجي أنور على شاشة “etc”.

وأضاف، إن السبب وراء قبوله لدوره في فيلم “عمارة يعقوبيان”، هو مساره الدرامي الذي انتهى بنهاية مأساوية ليست محببة للجمهور ولم تُروج للمثلية الجنسية.

وتابع: “أن دوره نوع من الشخصيات موجود ومختفي بين الناس من الشريحة المثقفة جدا، ويُخرب عقل شخص فقير عقليا وماديا، مؤكدا على عدم وجود مشهد يدعم الفكرة بينه وبين الفنان باسم سمرة.

أشار إلى أن مشهد موت ابن الفنان باسم سمرة كان مثل العقاب السماوي لما يفعل، موضحا أنه رأي على منصة عالمية فيلما يدعو للمثلية الجنسية من خلال وجوده في مدارس إنترناشونال، مضيفا: “لو رجع بيا الزمن مش هعمله لإنه سخيف في المعايشة النفسية، لا هو ولا الفيل الأزرق.. لأنها أعمال غير ممتعة بالنسبة لي”.

فيلم “عمارة يعقوبيان” إنتاج عام 2006، من إخراج مروان حامد، عن رواية لعلاء الأسواني وكتابة سينمائية للسيناريست وحيد حامد. من بطولة عادل إمام ونور الشريف وإسعاد يونس ويسرا وسمية الخشاب وهند صبري وخالد صالح وأحمد بدير، وآخرين.