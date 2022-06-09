ميسي ممثلا لأول مرة في المسلسل الأرجنتيني The Protectors

ابو ظبي - احمد الجزار - تعاقد لاعب كرة القدم الشهير ميسي على خوض أولى تجاربه التمثيلية، وذلك قبل أن ينهي مسيرته الكروية.

فمن المقرر أن يشارك ميسي في المسلسل الأرجنتيني Los Protectores، الذي تم تصويره بين بوينس آيرس وباريس.

وسيظهر اللاعب الأرجنيتني في الموسم الثاني من المسلسل، وقد صرح أبطاله أنهم تفاجاؤا بمهاراته التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم “لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بتعاملاته الانسانية ، ولكن أيضًا بقدرته التمثيلية..أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا”.

ويحكي المسلسل قصة 3 من وكلاء اللاعبين ممن يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

ولكن علينا الانتظار حتى عام 2023 حتى نرى الظهور الأول للنجم الأرجنتيني على الشاشات.