أحمد دياب يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد مرتضى منصور وهاني شاكر

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وعضو مجلس الشيوخ، مقاضاة كلا من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين فيما بدر منهما من تصريحات وتعليقات على خلفية أزمة التسريبات الأخيرة.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئ جميعًا بمقطع صوتي ثم اصطناعه وتخليقه واجتزائه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قرارتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية .

وأضاف عثمان في بيانه، بأن تلك التسيبات تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة بجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.

مكالمة مرتضى منصور وأحمد دياب

وتابع: وحيث تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها اعداد لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمزا أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا القالب / أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل.

واختتم البيان: فقد اتخذنا الساعات القليلة الماضية بعض الإجراءات القانونية ضد كلا من مرتضى منصور والموسيقار هاني شاكر وتقدمنا ببلاغين لمعالي المستشار النائب العام برقمي 25664، 25665 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة الأخرى ضد المذكورين ومن يثبت اشتراكه في تلك الجرائم وتلك الوقائع التي يحترفها (مرتضى منصور) دون أن يراعي أو يرجع إلى جادة العقل رغم انتسابه إلى أسرة المحاماة وانخراطه في العمل الرياضي من خلال أحد أكبر الأندية بمصر والمنطقة.

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