نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ديانا حداد تؤدي العمرة وتثير الجدل.. تفاصيل اعتناقها الإسلام (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم المطربة ديانا حداد مؤشرات البحث مؤخرا، بعد تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة ، مما آثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، دون أن يعرف متداولى الأخبار أنها اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا حسب تصريحاتها وهذا ما قالته ديانا حداد حول الأمر.

وهذا ما أكده مدير أعمالها، الذي علق على انتشار الصور معلقًا أنها أسلمت منذ سنوات، وعلق بالقول:”مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي”.

ديانا حداد تكشف تفاصيل اعتناقها الإسلام

صرحت الفنانة ديانا حداد من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.

وأشارت حداد أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين، كما أوضحت ديانا حداد في تصريحات تلفزيونية سابقة انها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأ تالصيام والصلاة وقراءة القران، واتضح من خلال حوارت حداد أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية.

– أبرز تصريحات ديانا حداد عن اعتناقها الإسلام

-قالت ديانا حداد خلال استضافتها فى برنامج “مجموعة إنسان” إنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة، وساعدها ذلك على تقبل واحترام الآخر.

– أكدت ديانا حداد أنها تزوجت من رجل أعمال مسلم وتعيش معه حاليًا بدولة الكويت.

– أضافت أن ارتباطها بالمجتمع الخليجي جعلها ترتبط بشكل كبير بعادات المسلمين وتقاليدهم.

– أوضحت أنها دخلت الإسلام واعتنقته عقب وفاة والدتها بأسبوعين، وخلال شهر رمضان الكريم، حيث بدأت بتعلم كل أركان الإسلام وتعاليمه من صلاة وصوم وقراءة القرآن.

– وأشارت إلى أن أصدقاءها ساعدوها على تعلم أركان الإسلام وتعاليمه، ووجهت لهم الشكر من خلال البرنامج.

– قالت إنها اعتنقت الإسلام منذ 5 سنوات.

وكانت الفنانة ديانا حداد قد طرحت فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “سيد الحمقى”، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التى لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التى تحب الحق وتدافع عنه.