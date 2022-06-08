نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد الشقنقيري يتقدم ببلاغ للنيابة ضد رحيل ذكري بعد ادعاء زواجهما.. والأخيرة تنشر فيديوهات لهما على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم الفنان محمد الشقنقيري ببلاغ للنيابة العامة، ضد الموديل وعارضة الأزياء رحيل ذكري بعد أن أعلنت مؤخرًا انفصالها عنه بعد زواج دام 14 شهرًا.

وكتب الشقنقيري، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “يا جماعة دي الصفحة الرسمية الوحيدة لي، و أي خبر متداول على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي، فأنا حتى الأن لم أصرح بأي شيء لأي جهة إلا للجهات الرسمية، واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً”.

رحيل تعلق على بلاغ الشقنقيري

وفي أول تعليق لها على بلاغ الشقنقيري، قالت رحيل ذكري في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام: طبعا أنا لسه حاطة لكم صورة، كانت سيشن قديم، ظهرت فيه، وكان فيه إيد كاتمة بوقي، وهو ده ردي عليه، بقول له مهما عملت محضر، لو مليون محضر أنا بالنسبة لي مش طار أنا مش عاوزة حقي.. كنت عاوزة راجل، وأنت ما طلعتش راجل.

وتابعت: لازم تعرفوا يا جماعة، بالعقل والمنطق، حاولوا تشغلوا دماغكم، وبلاش أسلوب أن الأغلبية ترمي الاتهامات، والكلام مش محمد الشقنقيري اللي أطلع بيه تريند، أنا اللي طلعته تريند، مين كان بيسمع عنده غير بعد ظهوره معايا؟

لو عاوزة شهرة هجيبه هو ليه.. اللي عمره خمسين سنة، أنا اللي طلعته تريند – مع كامل احترامي ليه – فالواحد فيه اللي مكفيه، بلاش ترموا الناس بالتهم.. لو عاوزة أطلع تريند، أجيب لي شاب حلو من اللي مسمعين، وأطلع معاه موديل وأبقى تريند.

وتابعت: اللي تفتكروه موسى يطلع فرعون، مفيش واحد هيمشي مع واحدة، وعنده زوجة أولى وهيأمنها ويتصور معاها، وهو بيحضنها ويبوسها، ويسيب الصور دي معاها.

واستكملت: الزواج هو الإشهار بغض النظر إن كان عرفيا رسميا أيًا كان.. وكل عيلتي عارفة، وفيه مكالمات مسجلة مع الشقنقيري ووالدي ووالدتي.. أنا مش منحلة وماشية على حل شعري، مكالمته مع ماما مستجلة وبواب العمارة شاهد، كان بيجي من فترة للتانية، وبيبعت للولاد هدايا.

وأردفت وهي تبكي: أنا بقول باعلن الانفصال، لأنه طلقني بتنكر، عشان خايف وجبان، ده شيء يرجع لك، كل ما فيه شيء بيتعمل هفضل أرد، ولسه عندي مفاجأت ما ظهرتهاش، مش هطلع كله، كنت ببكي البكى دا من كتر حبي فيك.

.. الحب صفة إلهية بإيد ربنا، ربنا بيزرع الحب في قلوبنا، ومن وقت ما عرفتك وأنا في مصايب.. ما عدا أول شهور اللي هي كانت حلاوة البدايات، فيما عدا ذلك مشفتش معاك شيء حلو، كنت بفضل مستنية بالساعات، وما تجيش، وكان نفسي أتكلم معاك، ما كانش من حقي، وحطيت في بقي جزمة قديمة.

واستطردت: أديتك ورقة الجواز عشان هبلة.. أنا من رابع المستحيلات أمشي مع حد في الحرام، ربنا قدر إني حبيتك، وما حدش يلومني، مفيش ست هتاخد راجل من واحدة، اتبهدلت وأنا كل عمري 29 سنة، وفترة عشريناتي راحت كلها مصايب ورا بعض مش بتقف.

البداية

وكانت رحيل نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت عليها: “أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مفيش شتيمة”.

كما خرجت بعدها في بث مباشر على “إنستجرام” حكت خلاله كواليس الانفصال، وقالت في الفيديو: هتكلم معاكم بخصوص الفيديوهات اللي نزلتها اليوم بخصوص انفصالي عن محمد الشقنقيري وناس كتير كتبوا أنهم متفبركين وأنا مش هفبرك فيديوهات كمان يعني، ودي مش قضيتي والناس مش قفشتني وأنا بحاول ابرأ، واتعودت إن سمعتي بيني وبين ربنا يعني أنا مثلا بلبس مفتوح في وسط ناس عرب تقاليدهم تمنعهم من ده ودينهم كمان، ومظهري الخارجي رايح في ستين داهيه بسبب لبسي الخارجي.

وأضافت: مهما اسمع من كلام وشتايم مش بهتم، كلنا بنغلط ونقول ربنا يهدينا جميعا ولكن بلاش لما حد يغلط تتهمه بذنوب أكبر، أنا نزلت الفيديوهات دي لأنه أنكر زواجنا واتخلى عني واتوجعت كتير بسببه بعدما اعتبرته أبويا وجوزي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا، أنا اتجوزته سنة وشهرين بس وأهلي كلهم يعرفوا بزواجنا وقابل والدتي وبنت خالتي طول مدة زواجنا مش أهلي كلهم، وانتقلت أعيش معاه في المعادي، وعملنا شروط الزواج كلها وهو الإشهار، وهو كان بيعلن لناس معينة عشان مراته الأولى متعرفش، وهي ست محترمة.

تابعت رحيل: كنت ببكي ديما على زوجته الأولى وأحس إن ضميري يؤنبني ومكنتش أتخيل في يوم إني هتجوز واحد متجوز، وكل ما كنت باخد قرار إني أبعد عنه مكنتش بقدر أكمل لاني بحبه ومازلت، ولكن فيه أوقات الواحد لازم يعصر على نفسه لمونة، وفي الآخر كل وعوده متنفذتش ومكنش بيصرف عليا، يمكن طول السنة وشهرين صرف عليا 3 أو 4 آلاف جنيه وكنت بطلبهم منه كمان.

واستكملت: هو أنكر الزواج ومكنش ينفع أسكت على الكلام ده ومش بتكلم دلوقتي عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومينفعش يتقال إني مشيت معاه يومين، ولما هي واجهتني زوجته الأولى قبل كده قولتلها معرفش حاجة عن الموضوع ده وده هاك على السوشيال ميديا بتاعتي وناس بتحاول تبتزه وهو صديق للعائلة عادي، لكن بعدين عرفت الحقيقة.

لقطات تجمعهما في أماكن مختلفة

كما نشرت رحيل فيديو يضم لقطات تجمعهما في أماكن ومناسبات مختلفة وظهر في أخر الفيديو وهو يقبلها.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشقنقيري مسلسل “بت القبايل” 2020، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منة فضالي، مدحت تيخا، تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.