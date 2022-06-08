المطرب مسلم يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد طرح مين كان السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:22 صباحاً - تمكنت أغنية “مين كان السبب” للمطرب مسلم من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتصدرت الأغنية تريند رقم ١ بعد ساعات من طرحها وحققت الاغنية مليون و700 الف مشاهدة .

"مين كان سبب" وهى أغنية درامية، حزينة، تعبر عن الفراق ونهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والقسوة، ويتردد فيها سؤال عن الشخص المسئوول فى ضياعها وانهيارها.

"مين كان سبب" من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.. وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.