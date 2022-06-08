محمد صبحي: المشاهير يخلقون لأنفسهم الفضائح من أجل التريند وزيادة المتابعين

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ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان محمد صبحي، عن تعمد العديد من الفنانين إثارة الجدل حولهم من خلال الفضائح، بهدف زيادة عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صبحي خلال لقاء على الحساب الخاص بالصحفي تامر عبده أمين على تويتر قائلًا: المشاهير يخلقون لأنفسهم فضائح من أجل الوصول للتريند وزيادة عدد المتابعين، ونجد الشخص المعروف يحاول تنشيط وجوده في الذاكرة حتى لو صنع الفضيحة لنفسه، وحتى إذا لم يصنع الفنان الفضيحة نقوم نحن بتضخيمها، ما يؤدي يؤدي لهدم قاماتنا بشكل غير واعي.

وتابع: في رأيي ملخص الفنان هو رسالته وما يقدمه للجمهور، أما زواجه أو طلاقه ومشاكله مع أولاده، هذا لا يعد مجال للمناقشة والحوار، والفنان إذا أصبح مؤثرًا بأعماله فلا حاجة لي بمعرفة حياته الشخصية، وفي زماننا كان الجمهور يعرف القليل عن الفنان، فقط هل حياته مثل فنه أم مختلفة عنه.

محمد صبحي يرفض كتابة سيرته الذاتية

يرفض الفنان الكبير محمد صبحي كتابة سيرته الذاتية بالرغم من العروض الملحة التي يتلقاها للقيام بهذه الخطوة، وأيضا المكسب المادي.

وقال محمد صبحي خلال اللقاء: السيرة الذاتية لن تستطيع التعبير عني، وأعمالي هي التي تعبر عني عندما أجد الجمهور يحفظ أسماء الأعمال التي قدمتها، وهي مجموعة رسائل لا تنفصل عن شخصيتي.

وأضاف : كثيرون يلحون علي و”فيها فلوس كتير” ، لكن أنا لا أحب مشاهدة السيرة الذاتية لشخص عرفته كفنان، وهي مدخل للشيطان، لأن من سيكتب سيضيف توابل غير صحيحة، ومسلسل “ونيس” مثلا تم تحويله إلى كتابين وهذه تجربة جيدة.

وتابع : هناك الكثير من الأشياء التي أشاركها مع متابعي صفحتي، مثل اختيار كتاب للقراءة ومناقشتهم فيه، ونشر كواليس من خلف الكامير وأسرار الأعمال الفنية وهي تفاصيل تعجب زوار الصفحة والمشتركين بها.

يذكر، أن محمد صبحي شارك في مسرحية تحمل اسم نجوم الظهر بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، جيهان قمري، ندى ماهر، حمدي سيد، ومن تأليف وإخراج محمد صبحي.

كما قدم صبحي مسرحية أخرى تحمل اسم أنا والنحلة والدبور، بطولة سماح السعيد، حازم القاضي، عبد الرحيم حسن، ميرنا زكي وعبد الرحمن محمود، بجانب مشاركة العديد من الفنانين، والمسرحية من تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحي وبوسي الهواري.