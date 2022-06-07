محامي ياسمين عبدالعزيز يكشف سبب تهديدها بمقاضاة شقيقها (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح أشرف عبدالعزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، سبب إصدار بيان إعلامي من مكتبه أمس، يحذر فيه شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، من نشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة.

وقال أشرف عبد العزيز في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر : شقيق الفنانة دائما يتحدث عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقوم بنشر أخبار غير صحيحة وكلام على لسانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتويتر وفبسبوك، وهي لا تعلم شيئا عن ذلك مطلقا.

وأضاف : هذا الموضوع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتكلمنا في الموضوع وديا مراعاة للعلاقة بين أخ وأخته، لكن “كل يوم نصحا الصبح نلاقي تصريح صادر من شقيق الفنانة”.

وتابع : من أجل ذلك أصدرنا اليوم بيانا إعلاميا نحذر فيه من أي بيانات صادرة من شقيق الفنانة، وإنه إذا أراد التحدث يتحدث عن نفسه، ولا يجوز أبدا الدخول في خصوصيات الأفراد بهذا الشكل.

وائل يسخر من تهديد ياسمين

سخر الممثل وائل عبد العزيز من البيان الصادر عن محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي حذره من نشر الأخبار على لسان موكلته.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة البيان الصادر عن أشرف عبد العزيز، محامي ياسمين عبد العزيز، وقال عبر القصص المصورة “ستوري” حسابه على “فيسبوك: “ضربني واشتكى”.

وقال بيان محامي ياسمين عبدالعزيز: “يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز”.

وأضاف البيان : “لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك”.

أزمة ياسمين وشقيقها

شن وائل عبدالعزيز هجومًا حادًا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعدما أبدت رفضها التام لدعمه لها في ظل محنتها المرضية الأخيرة، وفضحته بتصرفاته بقولها: «بعت أختك مقابل عربية مرسيدس».

وائل عبدالعزيز: «متعرفيش شيلت عنك إيه وحميتك إزاي»

وحذف وائل عبدالعزيز، منشور دعمه لها، ليكتب منشورًا آخر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُهاجمها من خلاله، قائلًا: «أنا مش هرد عليكي والله وعلى قلة الأدب دي، أنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي، وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن أنتي مبتتعلميش».

وائل عبدالعزيز: «درس مرضك متعلمتيش منه حاجة»

وواصل شقيق ياسمين عبد العزيز هجومه قائلًا: «ربنا بيدي الإنسان دروس، ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع أنتي بايعة من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي».

وائل يوجه رسالة دعم لياسمين

وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنان ياسمين عبد العزيز، رسالة دعم إلى شقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وإجرائها جراحة أمس، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بشقيقته ياسمين، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

ياسمين تهاجم شقيقها

وردت ياسمين عبد العزيز عليه من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستجرام، قائلة: «اتوكس أنت يا اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس».

ياسمين تلغي متابعة زوجها

فؤجي متابعي النجمة ياسمين عبدالعزيز، قبل قليل، بقيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد ساعات من عودتها من سويسرا.

ومراجعة حساب أحمد العوضي، تأكدنا من أنه لا يزال محتفظا بمتابعة زوجته بينما جاء الإلغاء من جانبها فقط حتى الاَن.

ورغم ما حدث احتفظ ياسمين بصورهما على حساباتها كما هي.

وقد أثار ما فعلته ياسمين حالة من القلق بين متابعيها، لأن ما حدث يؤكد وجود خلاف بينها وبين زوجها.

ياسمين تتعرض لأزمة صحية

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تعرضها لأزمة صحية من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى، عبر خاصية الإستوري وعلقت عليها قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

وأشار مصدر مقرب في تصريحات صحفية، إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأنها عادت إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي إلى القاهرة أمس، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة داخل منزلها.

ياسمين تعلق على أزمتها

وعلقت «ياسمين» على أزمتها الصحية الأخيرة؛ خاصة مع عودتها إلى القاهرة قائلة: «تعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله»، عبر خاصية الإستوري بحسابها على «إنستجرام».

وكان شقيقها وائل عبد العزيز، أعلن عن تعرضه لحادث سير، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

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