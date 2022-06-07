أبرز تصريحات سعد المجرد مع مصطفى الاغا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:22 صباحاً - حل الفنان سعد لمجرد ضيفاً على برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا على قناة mbc، وكشف عدة أسرار جديدة عن حياته ومسيرته الفنية.

واسترجع سعد لمجرد، ذكريات بداياته الفنية وقال :" إنه كان يريد أن يعتمد على نفسه وأن يصبح إنسان عصامي، لذلك قرر الهجرة إلى أمريكا ، وهناك عمل بعدة وظائف وظل فترة يعاني بسبب قلة العمل، وبعد ذلك شارك في برنامج المواهب "سوبر ستار"، ويرى أنها المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني ومساندة الجمهور له في تلك المرحلة.

وقال سعد لمجرد ، إنه قرر الإنتاج لنفسه لعدم وجود شركات الإنتاج لذلك عاد إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية، وأضاف أن أغنية "انتي باغية" هي أولى الأغاني التي تحقق نجاح عربي كبير له.

ولم يتمالك سعد لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده .

وكشف سعد لمجرد ، عن سعادته بالغناء مع عدد من الفنانين الذين كان يحبهم قبل ذلك مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا وكذلك محمد رمضان، والذي أشاد به وبأدائه التمثيلي وكذلك الغنائي.

تستعد الفنانة إليسا ، والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة.